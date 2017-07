Geitenhouderij waar voor het eerst Q-koorts uitbrak wil uitbreiden

HERPEN - Geitenhouder Arjan van de Ven in Herpen wil zijn bedrijf uitbreiden. De gemeente Oss bevestigde vrijdag dat een nieuwe vergunningsaanvraag is ingediend. Het college van burgemeester en wethouders moet daar nu een besluit over nemen.

De omvang van de uitbreidingsplannen is niet bekend. Dat wordt pas openbaar gemaakt na het besluit van het college. Van de Ven was vrijdag nog niet bereikbaar voor een reactie.

Eerder ook al plannen

Het bedrijf was tien jaar geleden de eerste bron voor de uitbraak van Q-koorts. Vorig jaar had Van de Ven al plannen om zijn bedrijf te laten groeien tot 3450 melkgeiten en 200 opfokgeiten. Dat plan zorgde voor onrust onder inwoners van Herpen.

Na overleg met de gemeente werd toen besloten om de vergunningsaanvraag in te trekken.