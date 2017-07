Powerliftster Ielja Strik maakt zich op voor World Games: 'Als ik goud win, gaan jullie het horen'

CUIJK - Wereldkampioen, Europees kampioen en Nederlands kampioen: powerliftster Ielja Strik uit Cuijk pakte het allemaal. Behalve de gouden medaille op de World Games, de Olympische Spelen voor niet-olympische sporten. Maar, daar kan deze World Games in Polen verandering in komen.

Powerliften is een combinatie van squat, bankdrukken en deadlift. Dat Strik een van de sterkste vrouwen ter wereld is, blijkt uit haar eerdere scores. Zo kan de Cuijkse met kniebuigen (squat) 260 kilo wegdrukken, met bankdrukken bijna 200 kilo en met vooroverbuiging (deadlift) 230 kilo optrekken.



Wat haar streefgewichten nu zijn, wil de 22-voudig wereldkampioen vrijdag tijdens haar laatste training niet zeggen. ''Het vuur komt in mijn ogen. We moeten het ook een beetje opbouwen.''



In ziekenhuis tijdens voorbereiding

Toch begint de ervaren powerlifster voor dit toernooi nerveus te worden. ''Het doet me wel wat. Mensen denken dat ik daar wel even de gouden medaille ga pakken. Maar zo makkelijk is dat niet.''



Strik kende een vervelende voorbereiding met veel medische tegenslagen. Een tijdje lag de Cuijkse zelfs in het ziekenhuis. ''Ik heb allerlei hobbels op mijn pad gehad. Die zijn nu allemaal glad gestreken dus ik ben er klaar voor.''



'Alles doet pijn'

De 44-jarige Strik doet voor de vierde keer mee aan de World Games, maar het zouden zomaar haar laatste Games in de categorie powerliften kunnen worden.



Strik: ''Het herstel en de pijn wordt steeds minder leuk. Ik ben na de wedstrijd ook echt kapot. overal is het blauw, alles doet het pijn. Ik vind het denk ik wel genoeg geweest.''



Drie Brabanders

Toch wil ze nog één keer knallen. ''Als ik een topwedstrijd heb gedraaid en ik word vierde dan is dat nu eenmaal zo. Ik hoop in ieder geval op een medaille, maar als het dan goud wordt, nou dan zullen jullie dat horen in Brabant ook.''



Strik is niet de enige die de Brabantse trots hoog mag houden. Ook de Eindhovense powerliftster Anky Timmers en biljarter Dick Jaspers uit Sint Willebrord doen mee aan de World Games.