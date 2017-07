Fors meer passagiers voor Eindhoven Airport

EINDHOVEN - Eindhoven Airport heeft in de eerste zes maanden van het jaar fors meer passagiers verwelkomd. Volgens de luchthaven stapten in die periode bijna 2,7 miljoen passagiers aan of van boord, 32 procent meer in vergelijking met een jaar eerder.

De groei van het aantal passagiers was vooral toe te schrijven aan de renovatie van de start- en landingsbaan in 2016. Daardoor was op de luchthaven bij elkaar zeventien etmalen geen vliegverkeer mogelijk. Exclusief dit effect zou de groei op jaarbasis 18 procent bedragen.

Enerzijds verwerkte Eindhoven Airport ruim een vijfde meer vluchten, geholpen door de extra bestemmingen waarop werd gevlogen. Verder zaten vluchten over het algemeen voller.

Voor het hele jaar rekent de luchthaven op 5,7 miljoen passagiers, hetgeen bijna een vijfde meer is dan vorig jaar. Qua vliegbewegingen rekent Eindhoven op 36.700 vluchten, ruim 5000 meer dan in 2016.