Inval bij bedrijf in Wijk en Aalburg, verdachte met harddrugs aangehouden

WIJK EN AALBURG - De politie heeft vrijdagmiddag rond vier uur een inval gedaan bij een bedrijf aan de Nijverheidstraat in Wijk en Aalburg. Een persoon die harddrugs bij zich had, is aangehouden.

Volgens een woordvoerder gaat het om een actie in het kader van witwassen, drugshandel en ondermijnende criminaliteit.



Doorzoekingen

Vijftig agenten doorzoeken het bedrijf. Ook auto's worden onderzocht.