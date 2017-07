Lijkbleek vijf keer overgeven en 300 uur straftijd, Gerard de Rooy in Rusland en China

SON - Gerard de Rooy heeft de afgelopen twee weken flink wat meegemaakt tijdens de Silk Way Rally. De coureur staat inmiddels op driehonderd uur tijdstraf, vrijdag moest hij vijf keer uit de auto om over te geven.

De Silk Way Rally is een wedstrijd waarin de coureurs in twee weken tijd 9500 kilometer afleggen in Rusland, Kazachstan en China. De Rooy zag het als ideale test van zijn nieuwe Iveco Powerstar. “De auto goed inrijden en kijken wat er boven komt, dat is het doel. Dat wil niet zeggen dat we voor spek en bonen meedoen, integendeel. Als alles gaat zoals ik hoop dat het gaat, kunnen we zeker op het podium eindigen”, zei De Rooy vooraf.



Het podium is volledig uit zicht. De Rooy kreeg hij al twee keer honderd uur tijdstraf, daar kwamen er vrijdag nog eens 100 bij. Hij kon de dertiende etappe niet uitrijden omdat het stuurhuis van zijn wagen niet bleek te werken. Over de weg reden ze naar het bivak. Daardoor kan hij de laatste etappe van de Silk Way Rally nog rijden. "Ik ben toch al laatste, maar dan wil ik wel over het podium rijden."



Lijkbleek en drijfnat

Er waren niet alleen problemen met het materiaal, De Rooy had zelf ook problemen. Vier tot vijf keer moest hij uit de truck, om over te geven. Lijkbleek en drijfnat van het zweet hing De Rooy in zijn stoel.



De dokter vermoed een lichte hersenschudding, als gevolg van de klappen die De Rooy de afgelopen dagen moest verwerken. Donderdag sloeg hij weer met zijn hoofd tegen de rolkooi, het licht ging toen even uit. "Ik voelde me echt beroerd. Misselijk, hoofdpijn. Ik moest steeds overgeven, maar er kwam niks uit."