Vakantie begonnen, inbraakseizoen dus ook. Hier vijf anti-inbraaktips!

OSS - Veel Brabanders vieren momenteel vakantie. Da's lekker voor hen, maar ook voor het dievengilde. Want in de periode van het jaar dat veel huizen onbewoond achterblijven, slaan inbrekers graag hun slag. Wijkagent Aaron Hellings uit Oss geeft vijf anti-inbraaktips.

1. Doe alsof je thuis bent

Zorg dat je huis er bewoond uitziet, ook al ben je op vakantie. Hellings: "Sluit bijvoorbeeld een lamp of een radio aan op een tijdschakelaar. Geluid schrikt af. En je kunt ook een koffiekopje op tafel laten staan." Voor waardevolle spullen die je niet meeneemt, geldt uiteraard het tegenovergestelde. Die moeten uit het zicht!



2. Schakel naast de tijdschakelaar ook je buren in

"Vertel je buren dat je weggaat, zodat ze een oogje in het zeil kunnen houden." Maar ben ook weer niet al te loslippig. Het lijkt een open deur (die overigens ook worden afgeraden), maar op social media vertellen dat je 'héééérlijk gaat genieten van de Spaanse zon' is niet handig. Vertel het je buren op voorhand, maar je Facebookvrienden pas achteraf!



3. Maak van je kliko geen opstapje

Zorg dat inbrekers de kliko niet kunnen gebruiken om bivoorbeeld op een plat dak te klimmen. "Misschien kunnen ze via dat dak weer makkelijk de achtertuin in. Dan zijn ze uit het zicht en hebben ze alle tijd van de wereld."



4. Zorg voor goed hang-en sluitwerk

Zorg dat je goede sloten hebt dus. En gebruik ze! "Als mensen maar kort van huis gaan, laten ze soms toch een raampje openstaan. Binnen enkele seconden zijn inbrekers binnen."



5. Zie je een verdacht persoon, bel de politie!

Dat geldt bijvoorbeeld voor de buren die op je huis passen. Zij hoeven niet te aarzelen om de politie te bellen als ze zien dat jouw leegstaande huis door een vreemde snuiter met bijzondere belangstelling wordt bekeken. "We komen graag kijken wie er zoveel interesse heeft in die woning."



Eigenlijk mag deze tip het hele jaar door ter harte worden genomen. "Het gebeurt vaak zat dat mensen in de nacht wakker worden en iemand bij de achterdeur zien en wegjagen, maar daar vervolgens geen melding van doen." Doe dat wel! "We willen toch graag vaststellen wie dat dan was."



Bonustipje

En deze tip krijg je er gratis bij, zet boeven in de spotlights. "Zorg voor voldoende verlichting buiten, dat schrikt af."



En tot slot: fijne vakantie!