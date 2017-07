Marcel Brands blij met Hirving Lozano: 'Niet een dagelijkse transfer'

EINDHOVEN - PSV heeft vrijdagmiddag de drie nieuwste aanwinsten gepresenteerd. Derrick Luckassen, Marco van Ginkel en Hirving Lozano hebben een handtekening onder hun contract gezet en kregen een shirt uit handen van Willy van der Kuijlen.

Technisch directeur Marcel Brands haalde de spelers naar voren om de handtekening onder de officiële papieren te zetten.



Luckassen heeft zich voor vijf jaar verbonden aan de Eindhovenaren. "Hij is op meerdere posities inzetbaar. Als centrale verdediger, op het middenveld en eventueel rechts achterin. Het is prettig dat een jonge speler, die volop in ontwikkeling is, op meerdere posities kan spelen."



Oude bekende

Marco van Ginkel speelt komend seizoen met rugnummer tien. "Hij is een oude bekende, maar nog steeds jong. Het is me elke keer niet gelukt om hem in de zomer hier te hebben. Daarom ben ik dit jaar nog vroeger begonnen", aldus Brands.



"Hij heeft bewezen dat hij meer dan waardevol is voor ons. Niet alleen als doelpuntenmaker, ook als mens en leider in de groep. Ik ben blij dat hij er nu vanaf het begin van het seizoen bij is."



'Stevige onderhandelingen'

"Het is niet een dagelijkse transfer, een jonge speler uit Mexico. We hebben er ook wel even over gedaan. Vooral de onderhandelingen met de club waren stevig. Ik ben heel blij dat het gelukt is. Het belangrijkste is dat Hirving zelf heel graag naar PSV wilde, dat gaf de doorslag om hem hier te halen.”