Veiligheid, sfeer en toezicht niet gegarandeerd, gemeente sluit beruchte M-side tribune FC Den Bosch

DEN BOSCH - De oosttribune in stadion De Vliert van FC Den Bosch mag aankomend seizoen niet gebruikt worden. Volgens de gemeente, politie én de club is de constructie van de tribune niet veilig genoeg. Maar ook de ongeregeldheden op de tribune zorgen ervoor dat de fanatieke supporters aankomend seizoen vanaf een andere plek naar de wedstrijd moeten kijken.

De laatste competitiewedstrijd van FC Den Bosch tegen FC Dordrecht werd zelfs meerdere keren stilgelegd. Er belandde vuurwerk op het veld en er ontplofte een vuurwerkbom vlak naast een ballenjongen. Volgens de gemeente kan niet langer ‘de sfeer, veiligheid en toezicht worden gegarandeerd’.



Lees ook: Huilende ballenjongen na ontploffen vuurwerkbom bij FC Den Bosch [VIDEO]



De wedstrijden van de voetbalclub mogen wel gewoon doorgaan maar dan zonder de beruchte M-side tribune. De club informeerde vrijdag de seizoenkaarthouders en gaat volgende week in overleg met de supportersgroepen. Er bestaat een plan om op termijn een nieuwe tribune te bouwen die wel voldoet aan de eisen van deze tijd.

Hoe de fans van FC Den Bosch gaan reageren op de sluiting van hun favoriete tribune is nog even afwachten. Vorige week maakte de gemeente ook al bekend dat het supportshome van de harde kern plat gaat. Drugsgebruik en criminaliteit zijn de reden van de sluiting. De fans waren woedend.



Lees ook: Gemeente is gedrag FC Den Boschfans zat: supportershome wordt afgebroken