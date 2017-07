Vrouw door brandweer uit auto bevrijd na botsing

BOEKEL - Op de Volkelseweg in Boekel zijn twee auto's op elkaar gebotst. Een bestuurster moest door de brandweer uit haar auto worden bevrijd. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe zij eraan toe is, is onbekend.

In de auto zat volgens een ooggetuige ook een kind. Dat zou ongedeerd zijn gebleven.



De weg werd afgesloten zodat de auto's konden worden geborgen.