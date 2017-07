Advocaat Bart V. langer vast voor wapen- en drugshandel

ROTTERDAM - Advocaat Bart V. uit Dongen blijft nog minstens twee weken vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris in Rotterdam vrijdag bepaald. De 43-jarige advocaat met kantoor in Breda werd dinsdagavond aangehouden voor handel in wapens en drugs. Ook twee medeverdachten uit Sint Willebrord blijven in de cel.

De politie kwam de mannen op het spoor tijdens een langlopend onderzoek. Een team van twaalf rechercheurs onderzoekt de zaak verder. De verdachten zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaten.



Bewijs

Dinsdagavond deed de recherche onderzoek in het kantoor van de advocaat aan de Op zoek naar bewijs doet de recherche dinsdagavond onderzoek in het kantoor van de advocaat aan de Sophiastraat in Breda. Ook twee huizen in Sint Willebrord en een garagebox in Roosendaal werden doorzocht.



ZIE OOK: Zo ziet het geschonden blazoen van advocaat Bart V. eruit



De advocaat werd in juni geschorst en begin dit jaar werd hij aangehouden voor een relationeel incident. Hij kreeg ook een klacht voor de slechte verdediging van een cliënt. Ook nam hij het niet zo nauw met verplichte geheimhouding van informatie.