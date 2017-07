Doodrijder Anouk uit Geffen accepteert straf niet en gaat in hoger beroep

GEFFEN - De 28-jarige man die Anouk Schuurmans uit Geffen op nieuwjaarsnacht doodreed en vervolgens doorreed gaat in hoger beroep. Hij kreeg van de rechter drie jaar celstraf en tbs met dwangverpleging. Ook moet hij voor vijf jaar zijn rijbewijs inleveren. De jonge man uit Nijmegen die Anouk voor dood achterliet, is het niet met de straf eens en gaat in hoger beroep.

Het hoger beroep is volgens Brabants Dagblad opmerkelijk omdat hij eerder aan de nabestaanden had beloofd zijn straf te accepteren. Hij was ook niet aanwezig, net als zijn advocaat, bij de uitspraak van zijn strafzaak.

Kenteken

Afgelopen nieuwjaarsnacht ging het vreselijk mis. Anouk fietste vanuit haar woonplaats Geffen naar Oss. Op de kruising van de Doctor Saal van Zwanenbergsingel en de Ruwaardsingel werd Anouk kort na één uur aangereden door Vincent B. Ze overleed korte tijd later in het ziekenhuis.



B. negeerde een rood stoplicht, reed Anouk aan, maar stopte niet. Zijn kenteken was er door de klap afgevallen en werd later op de plaats van het ongeluk gevonden. B. bekende drie dagen later dat hij Anouk had doodgereden.



B. mocht die avond eigenlijk niet autorijden. Een week voor het dodelijke ongeval was zijn rijbewijs ingenomen, omdat hij in zijn woonplaats door rood was gereden. Ook zat hij nieuwsjaarsnacht onder invloed van cocaïne en alcohol achter het stuur.



Schadevergoeding

De rechter rekende het B. zwaar aan dat hij met een rijontzegging en onder invloed van alcohol achter het stuur kroop. "Hij betuigde weliswaar spijt aan de nabestaanden, maar dit maakt geenszins de gevolgen van zijn handelen ongedaan", aldus de rechtbank. De man uit Nijmegen moet ook een schadevergoeding van 11.308,17 euro betalen aan de nabestaanden van Anouk.