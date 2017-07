Johan van der Velde blij met podiumplaats in Tour: 'Hoogst haalbare'

RIJSBERGEN - Achter Bernard Hinault en Joop Zoetemelk eindigde Johan van der Velde in 1982 als derde in de Tour de France. Hij mocht het podium op, een prestatie die hij nooit zal vergeten. "Ik wist dat het voor mij het hoogst haalbare was."

Naam: Johan van der Velde

Geboortedatum: 12 december 1956

Geboorteplaats: Rijsbergen

Tour de France: 1982

Moment om te herinneren: Derde in het eindklassement



In 1982 was jij de kopman voor de Tour de France, hoe liep dat?

“Ik heb in 1980 Joop Zoetemelk naar de eindzege geloodst. In 1981 zou ik de kopman zijn. Toen verloor ik in de eerste rit zeven minuten en was mijn klassement weg. In 1982 wilde ik er nog een keer vol voor gaan. Toen ben ik derde geworden. Dat is het hoogst haalbare wat ik in de Tour kon rijden. Je moet het maar even doen, het is niet makkelijk.”



Peter Winnen was je grote concurrent om de derde plaats, wanneer viel daar de beslissing?

“In de laatste tijdrit, een rit van vijftig kilometer. Het ging tussen Peter en mij. Ik had een betere tijdrit. Ik werd zevende, terwijl hij een mindere tijdrit had. De tijd die ik gepakt heb op hem, heeft hij niet meer terug kunnen pakken in de laatste dagen.”



Derde worden en op een podium staan met Bernard Hinault en Joop Zoetemelk, mooier kan niet?

“Daar op het podium staan na drie weken zwoegen, dat is de grootste prestatie die ik in de Tour geleverd heb. En daar sta je dan op het podium. Als jonge jongen, op het moment dat je met wielrennen begint, droom je er van daar ooit te komen. Dat is echt een hoog niveau.”



Droom je na een derde plaats dan ook van het winnen van de gele trui?

“Nee, ik wist gewoon dat dat niet kon. Ik heb twee dagen in het geel gereden, ik heb de trui dus wel aan gehad. Maar ik wist dat die derde plaats voor mij het hoogst haalbare was.”