Dit moet je weten over de tegenstander van PSV in de Europa League

EINDHOVEN - PSV speelt in de derde voorronde van de Europa League tegen NK Osijek. Op donderdag 28 juli beginnen de Eindhovenaren met een thuiswedstrijd, een week later staat de return op het programma. Wat voor club heeft PSV als tegenstander getroffen?

NK Osijek is één van de vier clubs die al 27 jaar actief is op het hoogste niveau in Kroatië. Naast de tegenstander van PSV zijn ook Dinamo Zagreb, Hajduk Split en HNK Rijeka al zo lang aanwezig op het hoogste niveau.



De drie andere clubs werden minimaal een keer kampioen, NK Osijek won in de clubhistorie tot nu toe alleen één keer de beker. In 1999 won de club uit Osijek de finale van Cibalia (1-2).





In het seizoen 2012/2013 was NK Osijek ook actief in de Europa League. In de eerste voorronde was het over twee wedstrijden met 1-4 te sterk voor het Roemeense FC Santa Coloma. De tweede voorronde was vervolgens het eindstation. Het Zweedse Kalmar FF was twee duels op rij te sterk (1-3, 3-0).In de UEFA Cup was vier keer actief. Het beste resultaat was in het seizoen 2000/2001, toen haalde NK Osijek de derde ronde. Nadat het eerder te sterk was geweest voor Brondby IF en Rapid Wien, wist het niet te winnen van Slavia Praag.NK Osijek is de club van Davor Šuker. Šuker begon zijn carrière bij de club uit zijn geboorteplaats. Na 91 wedstrijden, waarin hij veertig keer scoorde, maakte hij de overstap naar Dinamo Zagreb. Vanuit Kroatië vertrok de spits naar Sevilla. Later speelde hij nog voor Real Madrid, Arsenal, West Ham United en 1860 München.Afgelopen seizoen eindigde Osijek als vierde in de competitie. Na 36 wedstrijden was de achterstand op kampioen NK Rijeka 22 punten. Ook Dinamo Zagreb (twintig punten meer) en Hajduk Split (drie punten) eindigden boven Osijek. In vergelijking met de drie concurrenten had Osijek een veel minder goed doelsaldo: +15 tegenover + 48 (Rijeka), +44 (Dinamo Zagreb) en +39 (Hajduk Splut).Waar PSV tegen Osijek de eerste officiële wedstrijd van het nieuwe seizoen speelt, zijn de Kroaten al aan de eigen competitie begonnen. De eerste wedstrijd eindigde in 1-1 tegen Rudes, zondag wacht nog een duel met Istra 1961. In Europees verband speelde Osijek twee keer tegen FC Luzern: thuis werd er met 2-0 gewonnen, in Zwitserland werd het 2-1.