Veel Brabantse finishers op de laatste dag van Nijmeegse Vierdaagse

EINDHOVEN - Het was voor veel deelnemers een bijzondere finish van de Nijmeegse Vierdaagse. Ruim 35.000 deelnemers haalden de finish en liepen over de eindstreep op de bekende en drukke Via Gladiola.

Sommige wandelaars liepen fluitend de laatste meters, de anderen kreupel. Zwaar was het voor (bijna) iedereen. Blaren op de voeten en pijntjes in de benen. Degenen die de finish wel haalden, kregen het beroemde kruisje of een cijfer voor op het kruisje. Ook de uit Boxmeer afkomstige Dionne Stax, NOS-nieuwslezeres, liep mee. Zij liep voor de negende keer de tocht der tochten.





“Volgend jaar loop ik hem ook nog mee, want dan hoor ik eindelijk bij de club van tien. De elfde keer doe ik ook en daarna moet ik even nadenken. Dan krijg je pas weer bij de vijfentwintigste keer een kruisje. Dat duurt wel erg lang”, zegt de na vier dagen wandelen nog fit ogende Stax.Het was weer druk op De Via Gladiola, net zoals voorgaande jaren. Veel mensen kwamen hun wandelende vrienden, familieleden en kennissen inhalen. Uiteraard met een bos gladiolen en een trots gezicht.Ook de 75-jarige Evert-Jan Broekers uit Eindhoven liep de tocht uit. Dit jaar voor de 47ste keer. Evert-Jan is de oudste deelnemer die de vijftig kilometer wandelde. Er is nog een oudere deelnemer. Een man van 87, maar die loopt 'maar' dertig kilometer.