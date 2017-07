Hondenhater dumpt gebakken spons bij uitlaatveldje, 'het leek op ontbijtkoek'

LIESHOUT - Het was flink schrikken voor een oplettende hondenbezitster in Lieshout. Terwijl ze donderdag haar hondje aan het uitlaten was, vond ze een groot stuk gebakken spons. Haar trouwe viervoeter snuffelde al uitgebreid aan het gelige ding. Gelukkig kon het baasje op tijd voorkomen dat de spons opgegeten werd.

“Ik moet er niet aan denken wat er was gebeurd als ze het wel had opgegeten. Dan was ik écht helemaal gek geworden”, vertelt de vindster die verder anoniem wil blijven.



De vrouw vond het stukje spons vlakbij een uitlaatveldje en dacht er in eerste instantie niet echt bij na. “Mijn hond snuffelde aan het ding en eerst dacht ik dat het een stuk ontbijtkoek was.” Maar dat bleek niet zo te zijn.” Ik heb het opgeraapt en er aan geroken. Toen kwam gelijk gebakken spons in me op. Ik weet ook niet waarom, maar ineens viel het kwartje.”

Nieuws gedeeld

“Ik heb het meteen op Facebook gezet, want ik vind dat andere hondenbezitters dit moeten weten. Ik heb de foto ook naar de dierenkliniek en de politie gestuurd. De politie zette de foto de dag erna op hun Facebookpagina. Daarna ging het best snel eigenlijk.”

“Ze zorgen er altijd voor dat die sponzen op de uitlaatroutes liggen. Zo worden ze tenminste gegeten. Een tijd terug is hier ook al een hond vergiftigd. Wel op een andere manier, maar toch.”

Ontstekingen

Gebakken spons is erg gevaarlijk voor honden en ook voor katten. De sponzen zijn gebakken in (frituur) vet. Precies wat deze dieren (erg) lekker vinden. Ze eten de spons op en dan begint de ellende. De spons zet uit en zorgt voor ontstekingen in maag en darmen. In het ergste geval overlijdt het dier.