Twee gewonden bij steekpartij in Roosendaal

ROOSENDAAL - Bij een steekpartij in het Emile van Loonpark aan Panneboeter in Roosendaal zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee gewonden gevallen bij een steekpartij. Een van de slachtoffers zou zwaargewond zijn.

Verschillende ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen. Beide slachtoffers zijn naar een ziekenhuis gebracht.



Afzetting

De aanleiding voor de steekpartij is nog niet bekend. De politie doet onderzoek. Een groot gedeelte van het park en de parkeerplaats werden hiervoor afgezet.