Acht auto's botsen op A16, weg urenlang afgesloten

BREDA - Een deel van de A16 tussen Rotterdam en Breda was in de nacht van vrijdag op zaterdag urenlang afgesloten na een ongeluk waarbij acht auto's betrokken waren. Het ongeluk gebeurde rond halfeen in de buurt van knooppunt Galder.

De schade aan de auto's is groot. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. Drie mensen raakten gewond en zijn met ambulances naar een ziekenhuis gebracht.



Omleiding

Vanwege vakantieverkeer was het erg druk op de weg. Daardoor ontstond er na de wegafsluiting een lange file.



De politie verichtte groot technisch onderzoek. De wegafsluiting duurde tot vijf uur 's nachts. Het verkeer richting Breda werd bij Princeville omgeleid via de A17 en de A58. De linkerrijstrook blijft zaterdagochtend wel nog even afgesloten in verband met het repareren van de geleiderail.