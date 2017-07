'Lust voor oog en smaakpapillen', De Zeeland tweede in AD-haringtest

BERGEN OP ZOOM - Wie een lekkere haring wil eten, moet eens naar Bergen op Zoom gaan. In de AD-haringtest komt de vis van visgilde De Zeeland als de op een na beste van Nederland uit de bus.

"De vakkundige handen van Martha Schot toveren weer een plaatje tevoorschijn", is in het juryrapport te lezen. "Een lust voor het oog en smaakpapillen. Echt geweldig."



Mals, zilt en romig

Met de pas geopende winkel in de voormalige suikerfabriek aan de Markiezaatweg geeft de familie volgens de keurmeesters een fantastisch visitekaartje af. "Kwaliteit op het hoogste niveau." De jury beloont de zaak in Bergen op Zoom met een 9,9 als rapportcijfer.



De Zeeland moet in de AD haringtest alleen vishandel Ruud den Haan in Oudedijk boven zich dulden. Daar krijgt de haring een tien. "Een goede haring is geen toeval, maar een kwestie van vakmanschap", benadrukken de juryleden in de krant. "Dat wordt hier in de praktijk gebracht. Mals, zilt en romig. Beslist top!"



Top vijftig

In de top vijftig staan naast De Zeeland nog drie Brabantse zaken.



21. Visspeciaalzaak Havenzicht - Breda

Hier vinden visliefhebbers volgens de keurmeesters een 'zeer goede Hollandse Nieuwe'. "Ziet er van binnen en van buiten goed uit. Lekker mals en romig." Deze haring krijgt een 9-.



38. 't Vispleintje - Baarle-Nassau

"Het schoonmaken van de vis kan niet beter", complimenteert de jury in haar rapport. "De haring is fris van geur. Ietwat caramel verkleurd, maar dat mag de pret niet drukken. Mals en aan de hartige kant." Een 8,5 als rapportcijfer is de beloning.



48. De Graaf Fish - Den Bosch

De haring hier is neutraal van geur. "Een beetje vuil van de snijplank. verder fris en zilver. Lichtgezouten haring heeft de rest geen minpunten. Lekker mals." Ook een 8,5.