'Eigenlijk geen verschil met nummer één', Bergse viszaak trots op uitslag AD-haringtest

BERGEN OP ZOOM - Visgilde De Zeeland in Bergen op Zoom is trots. Met een 9,9 eindigde de zaak op de tweede plaats in de AD-haringtest. "Deze haring is een lust voor het oog en de smaakpapillen", vinden de juryleden.

Vanwege de mooie loftuitingen verwacht De Zeeland een drukke zaterdag. "We hebben de eerste klanten al vroeg mogen zien", vertelt Arie Schot.



De keurmeesters in het juryrapport roemden de manier waarop moeder Martha Schot 'een plaatje tevoorschijn toverde'. "De vis was mooi schoongemaakt, zonder graatje en netjes afgewerkt", blikt Martha terug.



Gunfactor

De vis wordt 'een lust voor het oog en de smaakpapillen' genoemd. Alleen de haring bij Ruud den Haan in Oudedijk werd nog beter beoordeeld. "Tweede worden is heel leuk", vindt Martha. "Eerste worden was natuurlijk nog beter, maar tweede met een 9,9 is ook leuk. Er is eigenlijk geen verschil met de nummer één. Misschien speelt de gunfactor een beetje mee."



De volledige uitslag van de haringtest is zaterdag te lezen in het AD. Maar de deelnemers wisten een week eerder al op welke plek zijn geëindigd waren. "Die champagne is allang op", lacht Martha. "Maar we hebben alweer nieuwe."