Auto slaat over de kop, man zwaargewond

LEENDE - Een automobilist is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de Valkenswaardseweg in Leende. De man verloor rond halftwee in de buurt van hotel Jagershorst de macht over het stuur.

Zijn auto schoot van de weg, kwam in de middenberm terecht en sloeg over de kop. Toen de gewaarschuwde hulpdiensten aankwamen, lag het slachtoffer buiten de auto.



De man is gestabiliseerd en met een ambulance naar het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg gebracht. Over de oorzaak van het ongeluk is niets bekend. Er was geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken.



Vanwege de ernst van het ongeluk werd ook een traumahelikopter opgeroepen.