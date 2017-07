De Tilburgse kermis in 1954 en nu: zoek de verschillen

TILBURG - In 1567 was de eerste Tilburgse kermis, dit jaar is editie 450. Op een lint van drie kilometer staan 230 attracties. In het begin lag de nadruk op volksspelen voor jong en oud, in combinatie met eten, drinken en dansen. Sinds het einde van de negentiende eeuw zijn de attracties bepalend geworden.

Is er verschil te zien? De Tilburgse kermis in 1956 en 1938, met een zweefmolen, carrousel, cake-walk, spoorbaantje en autobaantje. En de kermis van 2016, met de attracties van nu.





Door de jaren heen zijn er veel verschillende attracties geweest op de Tilburgse kermis. Toch zijn er verschillende attracties die ieder jaar weer terugkeren. Van zweefmolens tot botsauto's en van de polyp tot draaimolen.Met een spectaculaire wildwaterbaan, bungeejump, een Tirolerdorp, een uitzichttoren en een superspin zijn er dit jaar ook weer nieuwe attracties te vinden op de Tilburgse kermis.De wildwaterbaan is dit jaar nieuw, maar in het verleden was er al vaker een wildwaterbaan op de kermis in Tilburg te vinden. Zo konden bezoekers het water ook al trotseren in 1994 en 2013.Speciaal voor de 450ste editie van de Tilburgse kermis is het kermislied herschreven . In 1975 hadden Ronnie Tober en Ciska Peters een hit. Tober zingt de aangepaste versie solo.