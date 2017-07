Ruud van Nistelrooy keert terug naar Manchester United

GEFFEN - Ruud van Nistelrooy keert terug op Old Trafford. De Geffenaar speelt begin september namens Manchester United een wedstrijd tegen FC Barcelona. Beide elftallen bestaan uit legendarische oud-spelers.

Van Nistelrooy mag gerust een legendarische speler genoemd worden. Hij speelde vijf jaar voor de Engelse topclub en kwam tot 219 optredens en 150 doelpunten.



"Het voelt goed om terug te keren bij United. Ik kijk er naar uit om de mensen van de club en de fans te ontmoeten", zegt hij in een interview met zijn oud-werkgever.



De voormalig topvoetballer kijkt enkel met plezier terug op zijn tijd in Manchester. "Het stadion was altijd uitverkocht, wat voor een geweldige sfeer zorgde. Ik ben en blijf dankbaar voor mijn vijf jaar in Engeland. Het is daarom fijn om in september terug te gaan om zo mijn dankbaarheid te tonen."De comeback van Van Nistelrooy op Old Trafford is zaterdag 2 september.