Vrouw die kind (10) mishandelde in Efteling was dronken

KAATSHEUVEL - De 43-jarige Tilburgse vrouw die donderdag een kind mishandelde in de Efteling was dronken. Dat blijkt uit onderzoek door de politie.

Sinds 1 juli mag de politie testen of verdachten onder invloed zijn. Uit een blaastest bleek dat de vrouw een promillage had van 1,9.



Beveiliger

De politie was gewaarschuwd door een beveiliger van het pretpark in Kaatsheuvel. Die had gezien dat de vrouw het kind een keer of tien in het gezicht sloeg.



Ook bezoekers van de Efteling maakten hier melding van.



'Is niet uit te sluiten'

"Al onze medewerkers zijn erop getraind om te letten op ongewenste situaties, maar met 4,7 miljoen bezoekers kun je dit soort incidenten helaas niet uitsluiten", liet een medewerker van het attractiepark na het aanhouden van de vrouw weten.