Michael van Gerwen gaat voor nieuwe titel in Blackpool: 'Dit toernooi ligt me'

VLIJMEN - In Blackpool start zaterdag de World Matchplay, dat is een prestigieus dartstoernooi met ruim 570.000 euro aan prijzengeld. Michael van Gerwen, Jelle Klaasen en Benito van de Pas zijn van de partij in een deelnemersveld van 32 spelers.

Van Gerwen stond de laatste drie jaar in de finale en won de laatste twee edities. Vorig jaar versloeg hij Phil Taylor in de eindstrijd. De Brit won de World Matchplay vijftien keer. Slechts eenmaal verloor hij de finale, vorig jaar dus van Van Gerwen.



Het is de 24ste editie van de World Matchplay, wat wel aangeeft hoe dominant Taylor altijd op het podium in Blackpool is geweest. De Brit wil niets liever dan ook dit jaar winnen. Het is zijn laatste kans, omdat The Power na het WK (in december) stopt als professioneel darter.Van Gerwen is bij de bookmakers de grote favoriet om de titel te pakken. "Druk is er altijd", zegt Mighty Mike daarover. "Dit is een van de grootste toernooien van het jaar. Ik speel hier meestal goed. Dat komt omdat het langere wedstrijden zijn. Daar houd ik van en het ligt me ook goed. Het is duidelijk dat ik hier dit jaar weer wil winnen."De Vlijmenaar gooit wedstrijden over de hele wereld. Hij heeft al in tientallen zalen gegooid, maar spelen in Blackpool is voor hem iets speciaals. "De fans hier houden echt van darts. De zaal is schitterend. Hier wil je gewoon zijn. Ja, ik kan daar echt van genieten. Dat moet ook, want het is ook gewoon leuk wat we doen."Van Gerwen gooit maandagavond in de eerste ronde tegen Stephen Bunting. Voor Jelle Klaasen en Benito van de Pas staat de eerste wedstrijd zondagmiddag op de rol. Klaasen treft Justin Pipe, terwijl Van de Pas het opneemt tegen Daryl Gurney.De Brabanders zijn de geplaatste spelers, wat ze overigens niet perse de favorieten maakt. Vooral Tilburger Van de Pas heeft het niet echt getroffen met de loting. Gurney is in grote vorm en won vorig weekeinde van de wereldtoppers Peter Wright en Gary Anderson. Klaasen moet normaal gesproken af kunnen rekenen met Pipe. Van Gerwen is altijd de favoriet, wie hij ook treft. Dat is in dit geval niet anders.Het complete speelschema: