Vacature voor achtbaantester: zo ziet je werkdag eruit

KAATSHEUVEL - De functieomschrijving heeft een paar bijzondere eisen die je bij weinig vacatures ziet staan: je moet gek zijn op snelheid, loopings en steile afdalingen, je moet in het bezit zijn van een sterke maag en ‘dito knieën’ en je moet een thrillseeker zijn. Als je aan die eisen voldoet kun je achtbaantester worden.

Mensen die in de zomer niet op het strand willen liggen, maar die alle 34 achtbanen van Nederland willen bezoeken kunnen reageren op de vacature bij uitmetkorting.nl. Gratis in de Baron 1898, Joris en de Draak en de Python in de Efteling? Het kan. In combinatie met bezoekjes aan Drievliet, Duinrell, Hellendoorn, Slagharen, Toverland en Walibi Holland.



Maar hoe ziet je werkdag als achtbaantester er eigenlijk uit?



10.00 uur

'Er staat jullie een lange werkdag vol verantwoordelijkheden te wachten. Jullie bespreken onder het genot van een verse bak koffie met elkaar welke achtbanen – minimaal één keer, het liefst natuurlijk twee keer – getest moeten worden en hoe jullie dit gaan doen.'



'Jullie gaan aan de slag en lopen door het park om de verscheidene achtbanen te testen op verschillende criteria.''Tijd voor een lunch.' Eet niet te veel, want er staan in de middag nog meer spannende attracties.'De laatste paar achtbanen moeten ook nog getest worden. Het is hard werken als achtbaantester!''Alle achtbanen zijn getest, kun je mooi nog even in onder andere de Fata Morgana en de Pagode.''Tijd voor ijs en een suikerspin. Samen evalueren jullie de dag en bepalen wat jullie de engste en gaafste achtbanen vonden.''De dag is voorbij, na vele ritjes in de achtbanen mag je weer naar huis.' Naar huis om jezelf op te laden voor de volgende dag, weer een dag vol achtbaanritjes.Met de reviews wil men in beeld brengen wat in Nederland de leukste, beste en spannendste achtbanen zijn. Daarnaast is men ook op zoek naar informatie over de toegankelijkheid van achtbanen voor mensen met een lichamelijke beperking en de geschiktheid van achtbanen voor mensen boven de vijftig jaar. Ook is uitmetkorting.nl op zoek naar een junior achtbaantester.