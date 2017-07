Virgil van Dijk uit selectie van Southampton gezet

BREDA - Virgil van Dijk maakt geen onderdeel meer uit van de selectie van Southampton. De Bredanaar heeft zijn zinnen op een transfer gezet. "We hebben niets aan een speler die er met zijn hoofd niet bij is", aldus trainer Mauricio Pellegrino.

De Argentijn vindt dat Van Dijk te veel bezig is met een eventuele transfer. De verdediger (26) staat in de belangstelling van Liverpool. The Reds hebben naar verluidt 80 miljoen euro over voor de Bredanaar.



Als dat bedrag deze zomer inderdaad op tafel wordt gelegd, breekt Van Dijk een transferrecord. In 2000 ging Marc Overmars van Arsenal naar FC Barcelona voor 40 miljoen euro. Nooit werd er meer geld voor een Nederlandse speler betaald.



De duurste transfers van Nederlandse voetballers:

1 Marc Overmars voor 40 miljoen euro van Arsenal naar FC Barcelona

2 Arjen Robben voor 36 miljoen euro van Chelsea naar Real Madrid

3 Memphis Depay voor 34 miljoen euro van PSV naar Manchester United

4 Ruud van Nistelrooy voor 30,5 miljoen euro van PSV naar Manchester United

5 Robin van Persie voor 30,5 miljoen euro van Arsenal naar Manchester United



Van Dijk speelt sinds 2015 voor Southampton. Door zijn goede prestaties is de verdediger interessant geworden voor de echte grote clubs in Europa. De Bredanaar lijkt echter een voorkeur voor Liverpool te hebben.



'Hij wil niet meer spelen'

De voetballer maakt dus geen onderdeel meer uit van de selectie van Southampton. "Hij moet maar apart trainen", zegt zijn coach. "Ik wil alleen werken met spelers die honderd procent gemotiveerd zijn om voor Southampton te voetballen. Toen ik met Van Dijk sprak, vertelde hij mij dat hij weg wil en niet meer wil spelen."



De verdediger heeft een contract tot de zomer van 2022 bij The Saints.