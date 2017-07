Gerard de Rooy eindigt laatste: 'Ik wist vooraf dat er dingen kapot zouden gaan'

SON - Als nummer laatst over het podium gaan na afloop van een rally is een nieuwe ervaring voor Gerard de Rooy. "Maar op zich was de hele Silk Way Rally een aparte ervaring", zegt hij. "Ook al ben ik laatste geworden, ik ben zeker tevreden."

De Rooy begon twee weken geleden in Moskou aan de Silk Way Rally met als doel zijn nieuwe Iveco Powerstar te testen. Het was zijn bedoeling zo lang mogelijk mee te doen in het klassement.



Tot aan de vijfde etappe ging dat uitstekend. In de rit van Astana naar Semey in Kazachstan scheurde de chassisbalk van de cabine, waardoor De Rooy zijn Iveco uit de proef moest rijden om nog meer schade te voorkomen.



"Ik wist vooraf dat er dingen kapot zouden gaan", vertelt De Rooy. "Dat heb je nu eenmaal met een nieuwe truck. Testen was mijn voornaamste doel in deze rally. Inderdaad hebben we een paar dagen gehad met veel stukken. Alleen gingen er dingen kapot waarvan ik het niet had verwacht. De dingen waarvan ik had verwacht dat ze kapot zouden gaan, bleven heel. Ook dat was heel apart."



Problemen oplossen

"De trucks zijn over een week of drie terug in Son", vervolgt hij. "Dan gaan ze uit elkaar en gaan we eens rustig bekijken hoe het ervoor staat en welke onderdelen extra aandacht behoeven."



"De problemen die we hebben gehad, zouden niet moeilijk op te lossen moeten zijn, maar ik ben vooral benieuwd naar wat we onderhuids nog tegenkomen na een zware rally van twee weken. Als dat allemaal duidelijk is, gaan we bekijken wat we verder gaan doen, bijvoorbeeld met de OiLibya Rally in oktober."