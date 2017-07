Insmeerteam waarschuwt vakantiegangers voor zonverbranding

HAZELDONK - Lekker bakken in de zon. We weten al lang dat het niet gezond is. Toch verbrandt zo’n 40 procent van de kinderen nog steeds op vakantie. KWF Kankerbestrijding was zaterdag bij grensovergang Hazeldonk om vakantiegangers hiervoor te waarschuwen. Ze waren er met een speciaal insmeerteam en deelden goodybags uit.

Veel vakantiegangers weten best wel hoe het moet. “Ik smeer iedere twee uur met een hoge factor”, vertelt een vrouw die met haar gezin op weg is naar Zuid-Frankrijk. Maar anderen nemen het wat minder serieus. "Ik smeer alleen als ik echt in de zon ga liggen. Maar verder niet”, vertelt een vrouw die op weg is naar een vakantieadres in de buurt van Antwerpen.



Huidkanker

En dat laatste is niet zo slim, weet Mischa Stubenitsky van KWF Kankerbestrijding. Je moet vaker smeren. Ook als je even op het terras zit of langs het voetbalveld staat. “Als je verbrandt op jonge leeftijd, vergroot het de kans op huidkanker op latere leeftijd aanmerkelijk."



Een vrouw die op weg is naar Bretagne en ook een goodybag heeft gekregen van het insmeerteam, weet uit ervaring waarom je moet smeren. “Er zijn een paar plekjes bij me ontdekt. Het is huidkanker. Na mijn vakantie wordt er opnieuw naar gekeken en worden de plekjes waarschijnlijk weggehaald. Ik denk dat ik in het verleden gewoonweg niet genoeg zonnebrand heb gesmeerd.”



We weten hoe het moet

Het gekke is dat we bijna allemaal weten dat we moeten smeren, maar toch smeren we te weinig. “Tachtig procent van de ouders weet dat zonverbranding bij kinderen gevaarlijk is. Mensen weten wel hoe het moet, maar doen het niet”, vertelt Stubenitsky.



Voor de kleine groep die nog niet weet hoe het moet: smeer kinderen altijd in in met minimaal factor 30. En om de twee uur moet je opnieuw insmeren, of vaker na zweten, zwemmen, afdrogen of het sporten. Kinderen tot 1 jaar moet je helemaal uit de zon houden.