Politie-inval en huiszoekingen leiden tot acht arrestaties in Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG - Bij de inval bij een bedrijf aan de Nijverheidsstraat in Wijk en Aalburg en huiszoekingen die daarop volgden, zijn vrijdagmiddag uiteindelijk acht mensen aangehouden. Bij de zoekactie werden drugs, spullen voor een hennepkwekerij en flinke geldbedragen gevonden.

Bij de politie waren tips binnengekomen over dat het bedrijf gelinkt kon worden aan drugscriminaliteit. De politie startte een onderzoek, wat leidde tot de inval. Vijftig medewerkers van de politie, waaronder rechercheurs en milieuspecialisten, vielen het bedrijf binnen. Ook werd er met een drugshond gezocht.



Eigenaar en vader opgepakt

Tussen twee vloeren werd een verborgen ruimte ontdekt. Daarin lagen spullen die gebruikt worden om hennepkwekerijen mee op te bouwen, zoals onderdelen van afzuiginstallaties. De 34-jarige eigenaar van het bedrijf en zijn vader van 65 zijn aangehouden. Bij de eigenaar werd in zijn woning nog eens ruim 5500 euro aan contant geld gevonden.



In het bedrijf lagen chemische middelen opgeslagen. Milieuspecialisten en medewerkers van de omgevingsdienst van de gemeente ontdekte diverse dingen die niet klopten. Zo stond er achter het pand een open vat met 350 liter zware zuren. Er is een gespecialiseerd bedrijf gekomen om deze levensgevaarlijke situatie op te lossen. De kosten worden op het bedrijf verhaald.



In het pand waren in totaal tien mensen aanwezig. Zij zijn gecontroleerd en gefouilleerd. Bij twee medewerkers werd harddrugs gevonden. Ook zij zijn aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Gorinchem en een leeftijdsgenoot uit Giessen.



Man dreigt met hack

Een medewerker die een bedrijfsauto kwam terugbrengen, werd ook opgepakt. Hij bleek nog 1500 euro aan boetes open te hebben staan. Zijn 55-jarige vader werd later op de avond eveneens aangehouden. De man uit Biezenmortel had via 112 gedreigd politiesystemen plat te leggen als zijn zoon niet werd vrijgelaten.



Een 20-jarige man werd opgepakt op de Markt in Wijk en Aalburg. Hij was in het onderzoek ook naar voren gekomen als verdachte. In zijn huis werd een geldbedrag van ruim 6000 euro en een verboden gasdrukwapen gevonden.



De laatste aanhouding vond plaats bij een van de huiszoekingen. Een 18-jarige omstander beledigde de agenten en werd meegenomen.