Een wijnkelder van 25.000 euro en nog drie gadgets die je moet zien op tuinbeurs Bloem en Tuin

NUENEN - Tuinliefhebbend Brabant (en omstreken) trekt de komende dagen naar Nuenen. Daar is de 24e editie van Bloem en Tuin. De grootste tuinbeurs van de Benelux. Naast mooi aangelegde tuinen, kramen vol bloembollen en veel tuinkunst zijn er ook juweeltjes te vinden. Van peperduur en gigantisch naar klein en betaalbaar.

De top vier (volgens ons) van meest opvallende bezienswaardigheden, van groot naar klein.



Tuin-wijnkelder

Is de kelderkast vol? Puilt het wijnrek uit? Geen probleem, sla je wijn op in de tuin! Voor een kleine vijfentwintigduizend euro heb je een eigen, ondergrondse wijnkelder.



Trek de cd van Andrea Bocelli maar uit de kast, zoek een goede fles Italiaanse wijn en stook een mooi vuurtje in je eigen pizza-oven. Alleen een barbecue in de buitenkeuken is niet meer voldoende, de pizza-oven hoort erbij.Welk stukje diervriendelijke tuindecoratie mag uw schutting gaan sieren? Het insectenhotel of vogelhuisje? Soms is de oplossing simpel, want de keuzenstress is voorgoed voorbij met het insecten-vogel-hotel. Twee in één, dus maar één spijker nodig. En de vogels? Die hebben het ontbijt letterlijk als buurman.De Lavendel, basilicum kennen we inmiddels wel. Citroenverbena, voor in de pan, theepot of waterfles!