Auto slaat over de kop op N2 bij Eindhoven, vrouw gewond

EINDHOVEN - Op de N2 bij Eindhoven is zaterdagmiddag een auto over de kop geslagen. Een vrouw raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Een man die ook in de auto zat, kwam er zonder kleerscheuren vanaf. Het ongeluk gebeurde rond halfzes ter hoogte van de afslag Eindhoven-Centrum.



Voor zover bekend zijn er geen andere weggebruikers betrokken bij het ongeluk.