Dimitrios hielp mee om 3-jarig jongetje uit kermisattractie te bevrijden

TILBURG - Dimitrios Zanis was zaterdagavond net vijf minuten aan het werk in zijn restaurant Agora aan de Heuvelring in Tilburg toen hij bij een kermisattractie tegenover zijn restaurant veel commotie zag.

“Het was bij een kinderattractie met kleine wagentjes. Er stond een mensenmassa en drie personen waren al bezig om een van de karretjes op te tillen. Ik zag dat het al even duurde”, vertelt Dimitrios Zanis.



Hij aarzelde niet en rende naar de attractie. “Ik heb geholpen om het karretje op te tillen. Ik zag de jongen gewond liggen en hij zat vast aan het karretje. Het was heftig om te zien. We konden niet veel doen. De brandweer was onderweg om hem te bevrijden.”De politie kon nog niet bevestigen of de vrouw bij de betreffende kermisattractie was betrokken.