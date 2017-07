Kind krijgt hete thee over zich heen in Efteling, slachtoffertje gewond naar ziekenhuis

KAATSHEUVEL - Een kind heeft zaterdagavond in attractiepark de Efteling in Kaatsheuvel een kop hete thee over zich heen gekregen. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Dat gebeurde rond halfnegen in een restaurant bij de attractie Droomvlucht. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen om medische assistentie te verlenen.



Waardoor de kop thee is omgevallen, is niet duidelijk.