Dit zijn de uitslagen van de oefenwedstrijden van Brabantse clubs

EINDHOVEN - In aanloop naar het nieuwe voetbalseizoen spelen de Brabantse voetbalclubs in het betaalde voetbal verschillende oefenwedstrijden. Hieronder vind je een overzicht van de op zaterdag gespeelde oefenwedstrijden.

NAC Breda – RKC Waalwijk 2-1 (1-1) - Met twee doelpunten van de Franse spits Thierry Ambrose heeft NAC de oefenwedstrijd tegen RKC Waalwijk met 2-1 gewonnen. Ambrose scoorde na een half uur de openingstreffer. Op slag van rust trok Roy Rudonja de stand weer in evenwicht. In de tweede helft scoorde Ambrose de winnende treffer voor NAC, 2-1.



– Eerstedivisionist FC Den Bosch heeft de oefenwedstrijd tegen derdeklasser Nooit Gedacht uit Geffen met 0-6 gewonnen. Halverwege stonden de Bosschenaren al met 0-2 voor na doelpunten van Niek Vossebelt en Dennis Kaars. FC Den Bosch, dat veel kansen liet liggen, had een groot veldoverwicht. Met doelpunten van Sven Blummel (2x), Luuk Brouwers en Joel Kalonji eindigde de wedstrijd in 0-6.– FC Oss verspeelde in de oefenwedstrijd tegen FC Dordrecht een 2-0 versprong. De Dordtenaren wonnen de wedstrijd uiteindelijk met 2-3. Voor FC Oss scoorden Fatih Kamici en Joël Thomas. In de tweede helft namen de Dordtenaren het heft in handen. Denis Mahmudov scoorde uit een vrije trap de aansluitingstreffer. Terrence Groothusen bezorgde met twee doelpunten FC Dordrecht de overwinning.- Willem II was vanaf de eerste minuut de bovenliggende partij in de wedstrijd tegen de Zeeuwse selectie. Toch wisten de Zeeuwen te voorkomen dat het Tilburgs overwicht in doelpunten werd omgezet. Tien minuten na rust kwamen de ploeg van trainer Erwin van de Looi gelukkig op voorsprong toen een schot van Daniel Crowley van richting werd veranderd, 0-1. Fran Sol kopte de daarna nog de 0-2 op het scorebord en in de slotfase pikte ook Kostas Tsimikas een doelpunt mee.- De wedstrijd kende een bliksemstart. Binnen tien minuten was er al twee keer gescoord. Jorn VanCamp zette de Limburgers op een 0-1 voorsprong. Mart Lieder trok vanaf elf meter de stand weer in evenwicht. Na een doelpunt van Simon Gustafson ging Roda JC met een 1-2 voorsprong de rust in. Celestin Djim bouwde die voorsprong in het tweede gedeelte uit naar 1-3. Uit een corner kopte Dennis van Vaerenberg nog een tweede Eindhovens doelpunt binnen.