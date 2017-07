Even een blokje om met de hond, uitslaande brand legt keuken in de as

OISTERWIJK - Een keuken aan de Terburchtweg in Oisterwijk is zaterdagavond volledig door brand verwoest. Ook een deel van het huis liep schade op. De brand brak rond tien uur uit.

Rond kwart voor elf had de brandweer het vuur onder controle, zo liet de Veiligheidsregio weten.



In het huis was niemand aanwezig. Volgens een omstander waren de bewoners niet thuis en paste er iemand op de hond. De oppas was de hond aan het uitlaten en hoorde onderweg de sirenes van de brandweer.Bij thuiskomst bleek de keuken en een deel van het huis door de brand verwoest.