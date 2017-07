Man komt om leven bij steekpartij in huis, andere man zwaargewond

BERGEN OP ZOOM - In een huis in de Paracelsuslaan in Bergen op Zoom is in de nacht van zaterdag op zondag een man om het leven gekomen bij een steekpartij.

Een andere man is zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht.



Aanleiding

De steekpartij vond rond twee uur 's nachts plaats. De aanleiding voor de steekpartij is niet bekend.



De politie heeft het huis en een deel van de omgeving afgezet.



Meer informatie volgt.