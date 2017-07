Bewoner springt uit raam na brand in huis

TILBURG - Een bewoner van een huis aan de Sint Janstraat in Tilburg is in de nacht van zaterdag op zondag uit het raam gesprongen nadat er op de benedenverdieping brand was ontstaan. De man belandde na de sprong op het dak van een geparkeerde auto en vluchtte.

De brandweer heeft de voordeur geforceerd om het vuur te bestrijden.



Schutting

De gevluchtte bewoner werd korte tijd later aangehouden in een tuin in de buurt. Een buurtbewoner had de man over de schutting zien springen. De man is aangehouden.



De Sint Janstraat is vanwege de brand door de politie afgezet met lint. Het huis wordt bewaakt. De technische recherche onderzoekt hoe de brand is ontstaan.