Auto raakt verkeersheuvel en slaat over de kop

EINDHOVEN - Een auto is zaterdagavond over de kop geslagen in de Sterrenlaan in Eindhoven . Dit gebeurde nadat de bestuurder ter hoogte van de Firmamentlaan een verkeersheuvel had geraakt.

De auto raakte daarna ook nog een zogenoemde 'varkensrug'. Bij het ongeluk was geen ander verkeer betrokken. De straat lag na het ongeval vol glas, brokstukken van de auto en olie.



Een wonder

Verschillende politieauto's, ambulances en brandweerwagens werden opgeroepen.

De man kon op eigen kracht uit de auto komen. Een wonder, volgens hulpverleners.



De bestuurder was wel gewond en is naar een ziekenhuis gebracht. De auto is total loss en is door een bergingsbedrijf meegenomen.