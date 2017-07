Brand in pand Willemstraat in Eindhoven onder controle

EINDHOVEN - In een pand aan de Willemstraat in Eindhoven is zondagochtend rond negen uur brand uitgebroken.

De brandweer vreesde in eerste instantie dat er mensen in dit of het naastliggende pand zouden zijn, maar na onderzoek bleek dit niet het geval.



Rookontwikkeling

Hoe het vuur is ontstaan, is niet bekend. De vlammen sloegen niet uit het gebouw, maar er was volgens de brandweer wel sprake van behoorlijke rookontwikkeling. Rond tien over tien was de brand onder controle.