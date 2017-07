Man en vrouw vast na aanvallen en bedreigen agent op Tilburgse kermis

TILBURG - Bij het ongeluk waarbij een 3-jarig jongetje bekneld kwam te zitten in een attractie op de Tilburgse kermis zijn een man en vrouw aangehouden voor het belemmeren van de hulpdiensten. De man en vrouw zitten nog vast.

De brandweer wilde een hek kapot knippen om een ruime en veilige werkplek te maken rondom de attractie. Een 56-jarige man uit Apeldoorn en een 27-jarige vrouw uit Borne wilden dat voorkomen.



Het duo verzette zich op het moment dat ze weg werden gehaald door een politieagent. De agent werd daarbij aangevallen en bedreigd. Hij raakte lichtgewond aan zijn gezicht.



Geen eigenaar attractie

Het duo is geen eigenaar van de attractie Die Fantastische Reise. "De man en vrouw hadden niets met deze attractie te maken", zegt politiewoordvoerder Eric Passchier.



Jan Boots van de Kermisvakbond kent het echtpaar dat is aangehouden. "Zij hebben jarenlang met dezelfde attractie op kermissen gestaan. Toen ze hoorden dat er een kind vastzat, wilden ze alleen maar komen helpen. Ze wilden voorkomen dat de brandweer de ketting door zou knippen. Omdat ze de attractie goed kennen weten ze dat alle andere karretjes kunnen gaan rijden als de spanning van de ketting afgaat."



Volgens Boots had het echtpaar geen kwaad in de zin. "Ze wilden alleen maar hun diensten aanbieden. Hij is echt een man met goede bedoelingen."



Stevig beleid

De politie voert samen met het Openbaar Ministerie al jaren stevig beleid op het gebied van geweld tegen politiemensen en andere hulpverleners. De politie pakt onderzoeken van geweld tegen hulpverleners met voorrang op en het beleid van het OM is er op gericht om veel zwaardere straffen te eisen.