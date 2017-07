Oranje-speelster Jackie Groenen: 'Geen Belgische duiveltjes maandag onder mijn vrienden!'

ZEIST - Oranje-international Jackie Groenen is geboren en getogen in Poppel, een dorp net over de grens in België. Naar school gaan en voetballen deed zij echter in Tilburg en Riel. Groenen is momenteel één van de beste speelsters op het EK voetbal voor vrouwen. Maandag speelt ze met de Oranje Leeuwinnen uitgerekend in Tilburg tegen België. "Dit is heel bijzonder voor mij, er hangt ook veel van af."

Jackie Groenen is een vrolijke verschijning, ze is openhartig en lacht veel. Het gaat dan ook prima met de Oranje Leeuwinnen op het EK in eigen land. En met Groenen, want ze liet in de eerste twee (gewonnen) duels zien bij de beste speelsters van het Nederlands elftal te horen. "Dat is leuk om te horen, maar we zijn er nog niet", zegt ze ambitieus.



Knokkersploeg

Nee, en dat is best apart. Gezien de stand in de poule moet Nederland maandag tegen België een punt pakkken om zeker te zijn van de kwartfinale.



"Het wordt een hartstikke moeilijke wedstrijd", denkt Jackie (Sjakkie) Groenen. "Door de druk die er op staat en omdat België echt een 'knokkersploeg' is. Maar ik denk dat wij ze kapot kunnen spelen."



'Fijne, platte Brabantse accent'

Jackie Groenen heeft een Nederlands en een Belgisch paspoort. De international is namelijk geboren in het Belgische Poppel, onder de rook van het Nederlandse Tilburg. Ze koos in haar voetbalcarrière, gelukkig, voor de Oranje Leeuwinnen.



"Ik word hier bij Oranje bij de Brabo's gerekend", vertelt Groenen. "Mijn moeder komt uit Riel en mijn vader uit Tilburg. En de rest van de familie ook. Ik ben dan wel net over de grens opgegroeid, maar heb ik wel het fijne, platte accent."



Belgische vrienden moeten in het oranje

Haar roots liggen in Tilburg en omgeving, maar ze woont al haar hele leven in het Belgische Poppel. En dat maakt de laatste groepswedstrijd van Nederland op het EK in eigen land zo speciaal voor Jackie Groenen. Maandag spelen de Oranje Leeuwinnen namelijk in Tilburg tegen België.



"Mijn vrienden uit Tilburg komen natuurlijk kijken", zegt de middenvelder van Oranje over de derby. "Maar ook uit Poppel komen er heel wat mensen. Maar tegen hen heb ik wel gezegd dat als ze komen aanmoedigen dat wel in het oranje moet. Ik wil geen Belgische duiveltjes zien, nee, dat kan niet", lacht Jackie Groenen.



