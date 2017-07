Lokale storm is niet vreemd: 'Kan zelfs een kleine tornado ontstaan'

RAAMSDONKSVEER - In Tilburg viel er wat regen en in Eindhoven was er een buitje, maar niets leek op slecht weer dat veel schade kon veroorzaken. Anders was het in Oosterhout en Raamsdonksveer, de brandweer had zaterdag een drukke avond door stormschade. Heel lokaal een felle bui met hagel, windstoten en veel onweer, volgens MeteoGroup is dat niet vreemd.

In de omgeving van Raamsdonksveer en Oosterhout waren er 63 blikseminslagen in een kwartier tijd. "En er was een kleine, maar felle bui", zegt Heleen de Boer van MeteoGroup. "Er was een neerslagintensiteit van vijftig millimeter per uur." Dat was heel lokaal, want enkele kilometers verder was er met tien millimeter per uur sprake van een buitje.



Op dit moment is er in Nederland koude lucht boven en warme lucht aan de grond. Door snel stijgende lucht warmt de lucht op en komt er neerslag. "Die raast met een enorme snelheid naar beneden. Dat is meestal hagel, maar hoeft beneden niet beneden te komen als hagel. Maar dat gaat met heel veel energie. Als er dan ook veel wind is, kan er zelfs een kleine tornado ontstaan."



Gekeken naar het weer had zo’n lokale uitbarsting afgelopen week vier keer kunnen voorkomen in Nederland. "Maar er zijn ook weken dat het helemaal niet voorkomt, dat het heel rustig is. En je ziet vaak dat een plaats er een keer last van heeft en vervolgens jaren niet. Het kan dus iedereen overkomen."Het noodweer kan overal plaatsvinden, toch hebben sommige Brabantse plaatsen vaker met onweer te maken. "Je hebt een paar bijzondere plaatsen. Vanaf het oosten van Breda tot de Biesbosch en tot Turnhout in België, dat is een geul van onweer.""Als je kijkt naar het onweer vanaf de jaren zeventig, dan is er in dat gebied met plaatsen als Oosterhout, Raamsdonksveer en Bavel een veel hogere onweersintensiteit. Er is een hele strook waar vaker onweer voorkomt dan in de rest van Nederland."Er zijn gemiddeld 60 dagen met onweer ergens in Nederland. In het genoemde gebied zijn dat er al 32.