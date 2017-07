Massaal ronddobberen op een opblaaskrokodil bij Breda Drijft ondanks noodweer [FOTO'S]

BREDA - Ondanks het regenachtige weer is het zondag een zomers tafereeltje in de Haven van de binnenstad van Breda. Duizenden mensen dobberen rond met een rubberen bootje, een enorm luchtbed of een opblaaskrokodil tijdens Breda Drijft. Het is de derde editie van het populaire evenement, dat met 2700 deelnemers is uitverkocht.

Tweeduizend poncho's

Het is verre van droog gebleven bij de start van het evenement. Met bakken tegelijk komt de regen uit de lucht vallen. Na weken waarbij de zomer vrij spel had, is het zondag dus vooral heel nat. De organisatie heeft aan alles gedacht, er liggen tweeduizend poncho's klaar.



De Haven en omliggende singels van Breda zijn omgebouwd tot festivalterrein met drijvende barren, meerdere podia en een feestend publiek. Ieder jaar trekt Breda Drijft meer publiek. Vorig jaar dreven er tweeduizend zonaanbidders rond op achthonderd bootjes. Nu stevent de organisatie af op een record.

Relaxen

Het evenement is overgewaaid vanuit Scandinaviƫ. In de wateren daar staat een flinke stroming, maar hier in de Bredase binnenstad is het rustig en draait het vooral om relaxen. Het is de bedoeling dat iedereen een afstand van een kilometer aflegt.

En 's avond, als iedereen is opgedroogd, is er een afterparty in Strand Binnen.