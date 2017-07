Toestand zwaargewonde peuter op Tilburgse kermis is stabiel: 'Serieuze situatie voor de artsen'

TILBURG - De toestand van de peuter die zaterdagavond vast kwam te zitten in een kinderattractie op de Tilburgse kermis is stabiel. Kermiswethouder Erik de Ridder spreekt over een serieuze situatie waar artsen nu mee bezig zijn. Volgens ooggetuigen is het kind zwaargewond geraakt aan zijn armen. Kermispastoor Van Welzenes vindt het vreselijk voor het jongetje, zijn familie maar ook voor de kermisexploitanten.

Kermiswethouder Erik de Ridder noemt het ongeval van zaterdagavond ‘buitengewoon triest’. “Ik heb begrepen dat het jongetje stabiel is en dat de artsen druk met hem bezig zijn. Wij zoeken contact met de familie van het jongetje, maar daar kan ik op dit moment nog niets over zeggen.” De wethouder weet ook nog niet waar het gezin vandaan kwam.



Een team van de gemeente heeft ook contact gehad met de exploitant van de attractie. “De exploitant is erg geschrokken”, vertelt De Ridder. De attractie is afgezet met hekken met daarop zwart plastic. De attractie blijft ook gesloten tot er meer duidelijkheid is over de toedracht. Hoe het dan verder gaat weet ik nog niet.”





Marian was zaterdagavond één van de ooggetuigen van het dramatische ongeval. Ze wil graag anoniem blijven en staat daarom niet op beeld. Haar relaas in aangrijpend. "Er was plotseling heel veel gegil te horen van ouders, van kinderen, van iedereen. Vanuit alle hoeken kwamen mensen direct helpen, mensen van de EHBO, andere kermisexploitanten en natuurlijk ook de hulpdiensten. Iedereen was zeer snel te plaatse. Ze zijn rond de drie kwartier bezig geweest met het kind dat met zijn arm vast zat onder een karretje, van een beveiliger kreeg ik te horen dat er hele stukken uit zijn arm waren."Marian bevestigt dat er mensen waren die de politie en brandweer lastig vielen tijdens de reddingsactie. "Ze wilden bijvoorbeeld niet opzij als er een ambulance bij moest of de brandweer." Na het ongeluk was de sfeer op de kermis zaterdagavond totaal veranderd. "Het was niet fijn meer om te werken, ook niet met die vrolijke muziek."Tijdens de traditionele kermis-mis op de Tilburgse kermis stond kermispastoor Van Welzenes ook stil bij het ongeluk. Vlak voor de dienst was hij op de hoogte gebracht hoe het ging met het kind. Van Welzenes stond in de dienst niet alleen stil bij het slachtoffertje, maar ook bij zijn familie en de kermisexploitant. "Ik benoem het, een moment van stilte van bezinning en natuurlijk een kaarsje branden."