Darts: Klaasen en Van de Pas meteen onderuit bij World Matchplay

BLACKPOOL - Darters Jelle Klaasen en Benito van der Pas zijn zondag al gesneuveld in de eerste ronde van de World Matchplay in Blackpool.

Klaasen, de 32-jarige Bredanaar, verloor met 5-10 van de Engelsman Justin Pipe en had vooral moeite met het gooien van zijn dubbels. Pipe nam al rap een 5-0 voorsprong voordat Klaasen van de hatelijke nul af kwam en had bij een tussenstand van 6-1 liefst twaalf van zijn dertien dubbelpogingen gemist.



‘Cobra’ kwam die klappen niet meer te boven en verloor uiteindelijk royaal.Tilburger Van der Pas nam het in zijn openingspartij op tegen Daryl Gurney. Dat leverde een spannende partij op waarin de kansen heen en weer vlogen. Van der Pas was lange tijd in de achtervolging, maar stond uiteindelijk wel met 9-7 voor. In het zicht van de haven verkrampte ‘Big Ben’ en sloeg Gurney alsnog toe.