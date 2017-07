Rondemissen kijken uit naar Daags na de Tour én Tom Dumoulin: 'Die krijgt van mij wel drie kussen!'

BOXMEER - De Tour de France eindigt zondagmiddag in Parijs en dus zijn alle wielerogen vanaf maandag weer gericht op de criteriums. Daags na de Tour in Boxmeer heeft zo’n beetje elk denkbare topper gestrikt en daarnaast nog eens drie blikvangers voor de bezoekers die niet meteen komen voor de extreem gespierde bovenbenen. De rondemissen. ‘Tom Dumoulin. Die krijgt van mij wel drie kussen, ja’

Rondemissen zijn al sinds jaar en dag niet weg te denken bij wielerwedstrijden en Boxmeer is geen uitzondering. Emmy Hendriks, Nina Polman en Lisa Jeckmans zijn dit jaar de visitekaartjes van Daags na de Tour.



Lekker lomp

Carola van Benthum, een kledingontwerpster uit Boxmeer, speelde daarin een hoofdrol. Van Benthum ontwierp de jurkjes voor de meiden en polste haar nichtje Emmy Hendriks (21) uit Sambeek. “Zonder er iets vanaf te weten zei ik: ‘Als je niemand anders weet, wil ik het wel doen’. Het is geen droom om rondemiss te zijn en ik ben ook niet van de schijnwerpers, maar het leek me vanaf het begin wel heel leuk om te doen”, aldus Hendriks, maandag getooid in de bolletjesjurk.



Nina Polman kwam erbij tijdens een stapavondje. “Emmy stelde me allemaal rare vragen over mijn maten en uiteindelijk of ik rondemiss wilde worden. Ze had stiekem al foto’s van mij aan de organisatie laten zien”, lacht de 19-jarige kapster uit Sint Anthonis.



“Ik had nooit verwacht dat ik rondmiss zou worden, maar heb ook geen seconde getwijfeld toen ze het me vroegen. Ik dacht gewoon dat ik er niet de persoon voor zou zijn. Die rondemissen lijken me altijd zo netjes en ik kan lekker lomp uit de bocht komen”, schatert Polman.



“Ik kijk gewoon uit naar de hele dag, omdat ik niet weet wat ik kan verwachten. We gaan allebei elk jaar kijken, maar dan staan we vooral te drinken en kijken we niet naar het wielrennen. Dit is een hele nieuwe ervaring.”



Dumoulin

Gevraagd naar de renner wie ze het liefst voor de lippen krijgen om te zoenen, klinkt het eenduidig en zonder aarzeling ‘Tom Dumoulin’. “Jazéééker”, zegt Polman. “Dat is wel een hele leuke vent om naar te kijken.”



Hendriks: “Hij is de knapste van allemaal. Drie krijgt van mij wel drie kussen, ja. Als mijn vriend niet kijkt tenminste, haha!”

