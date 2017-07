Jeffrey Herlings ontbreekt op podium bij MXGP Tsjechië

LOKET - Jeffrey Herlings is zondag naast het podium beland bij de MXGP in het Tsjechische Loket.

De Elsendorper startte beroerd in de eerste manche en reed lange tijd rond op de achtste positie, maar in de slotronden slaagde hij er, onder meer door de snelste raceronde van het hele veld, nog in enkele plaatsen op te schuiven.



Herlings was in de tweede omloop beter op stoom in eindigde daarin als derde, achter de Italiaanse WK-leider Cairoli en de Belg Desalle. Het was echter niet genoeg om op het podium te finishen.