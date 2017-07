BBC likes Breda, verslaggever brengt Breda Drijft over de grens

BREDA - Het EK voetbal voor vrouwen zorgt ervoor dat Breda flink wat exposure krijgt in het Verenigd Koninkrijk. Een verslaggever van BBC Newsbeat verbaasde zich over alle ronddobberende bootjes in de EK-stad. "Is dit hoe Breda zich voorbereidt op Engeland-Spanje?!"

De BBC-verslaggever die op weg was naar het stadion moet zijn ogen hebben uitgekeken. Hij maakte een grappig filmpje over alle bootjes in het water. Die lagen daar voor Breda Drijft.



Breda heeft in ieder geval zijn internationale aandacht gehad. Naast Tom Parker, de manager van Elvis Presley en DJ Tiësto kennen de Britten Breda voortaan ook van het water en opblaasbootjes.