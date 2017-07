Smakelijk! Hamburgers bakken onder de motorkap

ETTEN-LEUR - De meeste mensen moeten er niet aan denken dat hun auto in de fik vliegt. Peter Jonkers uit Etten-Leur steekt ‘m juist bewust aan. Een barbecue onder de motorkap dan. Hij grilt zijn worstjes en hamburgers in een omgebouwde Saab die in zijn voortuin staat.

De auto/barbecue/plantenbak is te vinden in de Aerssenstraat. "Een stuk leuker dan die standaard grijze plantenbakken die andere mensen hebben staan", vindt Jonkers. "Saabs zijn onze hobby’s. We hebben er nu twee, maar tot voor kort hadden we er vier."

Omdat het stel meerdere auto’s heeft, besloten Jonkers en zijn vrouw de voortuin te betegelen om daar de geliefde Saabs neer te zetten. Tot hij een bericht van de gemeente kreeg dat dit niet mocht. "Toen dachten we: laten we er dan een kunstwerk van maken".

Één keer gebruikt

De twee kochten een Saab uit 1996, die het niet meer deed, en bouwden ‘m om. De auto staat sinds vorig jaar mei in hun tuin. "Eerst was het alleen een plantenbak, maar uiteindelijk bedachten we om ook een barbecue onder de motorkap te maken." Die is tot nu toe maar één keer gebruikt. “Het regent altijd, hè. Vanavond ook alweer. Maar dat komt vast nog wel.”



De eigenaar zegt geen klachten over zijn tuinkunst te hebben gehad. “De meeste mensen vinden het wel leuk, volgens mij. Sommige vragen wel: ‘waarom?’ Dan zeggen wij: ‘waarom niet? Het is ons ding.”