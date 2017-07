Jongetje (5) zwaargewond bij scooterongeluk

MIERLO - Een 5-jarig jongetje is zondagavond ernstig gewond geraakt bij een ongeluk in de Schoolstraat in Mierlo. Hij zat achterop een scooter en de bestuurder botste tegen een lantaarnpaal aan. Het kindje is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens een politiewoordvoerder moest de scooterbestuurder waarschijnlijk voor een fietser uitwijken en reed toen tegen een paal. Voor zover bekend is de bestuurder van de scooter niet gewond geraakt. "Niet ernstig in ieder geval", aldus de woordvoerder.



Er wordt onderzoek gedaan naar het ongeval en de precieze oorzaak.